撮影会で絶大な人気を誇る福岡県在住のグラビアアイドル・榛名ういさんのFLASHデジタル写真集「榛名うい未完成のきらめき」がリリースされました。【写真】撮影会で大人気の榛名ういさんグラビアフリークの中ではすでに注目を集める榛名さんはこれが初めてのデジタル写真集です。まだ幼さが残る顔立ちに迫力満点のGカップ89センチバストというアンバランスさがクセになる。これからが楽しみな新人の登場です。榛名さんは満を持し