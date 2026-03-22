私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしていました。ある日、私が所有するマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出した夫。しかし義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、マンションをタダ同然で手に入れて現金化するつもりだったのです。義両親も交えた話し合いの場で、義妹夫婦の嘘が次々と暴かれていきました。私は今回の件で、夫との関係を切る決意を固めました。やがて離婚が成立して、家を出