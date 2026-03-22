太田市の特産品「藪塚こだまスイカ」をＰＲしようと、穂積市長が市内のビニールハウスを訪れ収穫を体験しました。 直径１５センチほどの大きさの藪塚こだまスイカは、甘さはもちろん少人数の家族でも食べやすいことから人気を集めている太田市藪塚地区の特産品です。 この日は穂積市長がＪＡ太田市スイカ部会長の藤田哲也さんのビニールハウスを訪れ、旬を迎えたスイカの収穫を体験しました。穂積市長は、つるのどの