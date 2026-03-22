安中市で合併２０周年の記念式典が開かれ、約４００人が節目を祝いました。 新島学園の中高生によるアトラクションで始まった記念式典。安中市は２００６年に、旧安中市と旧松井田町が合併して誕生。今月１８日で合併から２０周年を迎えました。 岩井市長は、ことし５月に開庁する予定の市役所新庁舎や県が整備を進める西毛広域幹線道路などに触れ、「安中市に住んで良かった、安中市の未来は明るいと感じてもらえるまちづくりを