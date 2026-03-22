県内の人気ベーカリーが一堂に介し、ナンバーワンを決めるパンの祭典が県庁ではじめて開かれました。 群馬のおいしいパングランプリ２０２６は群馬テレビと生活情報誌などを発行する前橋市の「ＮＬＧ」が実行委員会をつくり、初めて実施したものです。 当日のチケットは開場からわずか１０分で完売。県庁・県民ホールは、朝から多くの人で賑わいました。 県内の人気ベーカリー３４店舗が４