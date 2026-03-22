任期満了に伴う高山村長選挙は２２日に投票が行われ、即日開票されます。大勢の判明は、午後８時ごろの見通しです。 高山村長選に立候補したのは、いずれも新人で前村議会議長・後藤明宏氏(６５)、前教育長・山口廣氏(６９)、前副村長・平形郁雄氏(６５)の３人です。現職の後藤幸三村長の不出馬により新人３人の争いとなりました。 投票は、村内３カ所で行われ、２２日の午後６時に締め切られました。開票作業は、２２日の午後７