連休最終日となった２２日、前橋では、平年より７日早く桜が開花しました。 ２２日午前１０時ごろ、前橋地方気象台の職員が前橋市昭和町にある標本木の確認に訪れました。開花の基準となる５・６輪以上が咲いていることが確認され、前橋での桜の開花を発表しました。 前橋地方気象台によりますと、前橋での桜の開花は、去年より６日早く、平年より７日早いということです。３月に入り、平年より気温の高い日が多かったことなどか