２１日に上野村で発生した山林火災は、現在も延焼中です。２２日もヘリコプターを使った上空からの消火活動が行われましたが、鎮火のめどは立っていません。 ２１日午前１１時半ごろ上野村乙母の山林で、通行人の男性から火災が発生していると１１９番通報がありました。 県によりますと、２２日までに約５１ヘクタールが延焼し、鎮火には至っていないということです。 ２２日午前６時から消火活動が再開され、県か