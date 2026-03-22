＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞「優勝する時はこういうパットが入る」。そんなことを考えながら打った、最終18番の4メートルのバーディパットがカップに消えると、笠りつ子は右手で力強いガッツポーズを繰り出した。2021年6月の「ヨネックスレディス」以来5年ぶりとなる通算7勝目が決まると、すぐに目がしらを押さえる。「初めて涙が出ました」。その