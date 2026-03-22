漁業関係者に大きな打撃を与えているのが、中東情勢の悪化による原油価格の高騰だ。新潟県佐渡市の漁業関係者からは「燃料代がどんどん上がって沖に行けない」と困惑の声が聞かれている。 ■原油価格の高騰…燃料多く使う“漁業”にも大打撃 アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃でエネルギー供給の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖状態となっていることを受け、原油の価格が高騰。中でも、日本は原油の中東依存