バレーボールの大同生命SVリーグは22日、大阪市のおおきにアリーナ舞洲などで行われ、男子はJ愛知が日鉄堺に3―2で競り勝ち、6位以内が確定してプレーオフ進出を決めた。サントリーは名古屋を3―0で下し、33勝3敗とした。女子はNEC川崎が姫路に3―0で快勝して34勝目（6敗）を挙げた。