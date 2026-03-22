◇オープン戦中日6―2ロッテ（2026年3月22日バンテリンドーム）中日が1分けを挟んで3連勝で、オープン戦最終戦を快勝で飾った。先発のマラーが5回1失点。打線は2回に辻本の1号2ランなどで、この回一挙4得点するなど、主導権を奪った。井上監督はマラーについて、「いい出来だったと思います。この後のコーチミーティングで決めますが、（開幕ローテーションの）6枚に入らなかったとしても、凄く計算できる形での投球を