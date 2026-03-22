カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(4月20日スタート、毎週月曜22:00〜)の新キャスト10人が22日、一挙発表された。(上段左から)渡邊圭祐、倉悠貴、今井隆文、小雪、本上まなみ(下段左から)岩谷健司、山口馬木也、木野花、岩松了、坂東彌十郎本作は、政治家の不正を告発する文書をきっかけにすべてを失った与党幹事長の娘で秘書・星野茉莉(黒木華)が、政治素人のスナックママ・月岡あかり(野呂佳代)と出会い、東京都知事