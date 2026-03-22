大相撲春場所千秋楽（２２日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関安青錦（２１＝安治川）を掛け投げで下し、１１勝目（４敗）。優勝決定戦を含めて過去５戦全敗の?天敵?を初めて破り、１５日間の戦いを白星で締めくくった。ただ、横綱昇進後に優勝がなく、今回もＶ逸。中日までに金星を２つ与えたことが終盤まで大きく響いた。在位７場所で金星配給は１５個。格下への取りこぼしが、大きな課題となっている。