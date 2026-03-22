岸田文雄元首相が、23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演。メインゲストの石原伸晃一家のサプライズゲストとして登場する。岸田文雄元首相元東京都知事・石原慎太郎さんを父に持つ伸晃氏は、自民党幹事長などを経て現在はジャーナリストとして活動。番組では、妻・里紗さんとの出会いのきっかけが弟・石原良純だったことや、慎太郎さんにまつわる家庭内のエピソードが語られる。幼