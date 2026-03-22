【その他の画像・動画等を元記事で観る】群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。この度、本作の劇場総集編の制作が決定。あわせて、特報映像が公開された。また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が5月に東京・大阪でワンマンライブを開催、現在チケットのプレイガイド2次先行を受付中。●