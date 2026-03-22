タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露した。「お気に入りのケーブルニット」三上さんは、「台湾の高雄行った時の」とし、ソファに座るショットを含む8枚を投稿した。この日のコーデは「お気に入りのケーブルニット」とのことで、「ギンガムとのレイヤードがかわいいの」と語った。また、ハッシュタグをつけて「＃ゆあしふく」とコメントを加えた。インスタグラムに投稿さ