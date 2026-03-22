◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」（２２日、横浜武道館）観衆２６９３（満員）プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」を開催した。メインイベントの「１５周年記念スペシャルタッグマッチ」でＳａｒｅｅｅは、マーベラスの彩羽匠との「スパーク・ラッシュ」でＩＷＧＰ女子王者・朱里、「センダイ