◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルカリスタジアム）千葉がアウェーで鹿島と対戦し１―２で敗れた。ＦＷ石川大地は「自分たちのペースもあった中で同点に持って行けてそこから逆転する気持ちではあったが、相手の得意なセットプレーでやられてしまった」と肩を落とした。「いいサッカーをしても勝たないといけない。ただ、内容が良いということは悪いことではない。いい内容で勝てるように目指