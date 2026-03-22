家計にも体にもうれしい5分副菜 ダイエット食材として人気が高い「こんにゃく」。煮込んでも炒めてもおいしいこんにゃくで作る、5分副菜を紹介します。 ピーマンと一緒に炒めるだけごまの風味が良いアクセントにピリ辛味でお酒のつまみにもぴったり鰹節の出汁でうまみアップちくわでさらに食べ応えアップ味気なさなし！濃いめの味付けでご飯も進む 歯ごたえのある「こんにゃく」は満腹感を高めてくれるので、ダイエットをしてい