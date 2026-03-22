◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節清水３―１広島（２２日・アイスタ）Ｊ１清水が今季初の３連勝を飾った。ホームで広島と対戦し、前半１９分にチーム最年長のＤＦ吉田豊（３６）が５年ぶりのゴールを決めて先制。後半３９分に１点を返されたものの、前半２１分にＦＷ呉世勲（２７）、後半２１分にＦＷ北川航也（２９）が追加点を決め、今季最多の３得点で、５試合ぶりの勝ち点３を手にした。チーム最年長の一撃がスタジ