「わらべ」のかなえ役だった女優の倉沢淳美（58）が22日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー時の写真を公開した。「1984年3月21日ソロデビュー小さい頃からの夢が叶った日の喜びは特別な瞬間でしたあの時の感動を力にこれからも夢をもってチャレンジ精神を忘れず新たな自分を見つけていけたら良いな〜いつもあたたかいメッセージありがとうございます」とつづり、デビューの写真をアップ。この投稿にフォロワ