待望の初タイトルだ。ボートレースからつG2「唐津モーターボート大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」の優勝戦が22日、最終12Rで行われた。得意の3カドに持ちこんだ古賀繁輝（39＝佐賀）がコンマ09の好ダッシュで捲り一撃。特別レース初制覇を決めて、来年からつで行われるSGボートレースクラシックの出場権を手にした。2着が湯川浩司で3着が辻栄蔵。3連単は1万6670円の高配当決着となった。地元で悲願を達成した。3カドを選