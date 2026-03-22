◇第98回選抜高校野球大会山梨学院５―３長崎日大（2026年3月22日甲子園）日本高校野球連盟（高野連）が、山梨学院の投手交代に関して公認野球規則適用の誤りがあったことを試合後に認めた。7回裏の長崎日大の攻撃中。先頭打者に対してカウント2ボールとなった時点で、山梨学院が投手交代を申告した。球審はこの申告に対して渡部瑛太投手から竹下翔太投手への交代を認めたが、公認野球規則5.10(i)は、登板している投手