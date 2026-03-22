トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、「イラン各地の発電所を壊滅させる」と警告した。報復の連鎖で、エネルギー供給途絶が深刻さを増す可能性に、市場関係者は警戒度を高めている。「在宅勤務や速度制限を」中東からの供給懸念は一段と高まっている。原油やLNG価格には強い上昇圧力がかかり、先週、国際原油指標のWTI先物は1バレル＝100ドルを超える場面が複数回見られたほか、アジア