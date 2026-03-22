日本テレビ『真相報道 バンキシャ！』（毎週日曜後6：00）が22日放送され、後呂有紗アナウンサー、伊藤遼アナウンサーが同日をもって卒業した。【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ後呂有紗アナらと集合後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。4月からは『DayDay.』（月〜金