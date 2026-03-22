1着馬に天皇賞春への優先出走権が与えられる阪神大賞典では、アドマイヤテラと武豊騎手(57)が躍動！1番人気に支持されたアドマイヤテラは中団で脚をため、迎えた直線で内から一気に抜け出し3馬身差の完勝。3分2秒0のレコードタイムをたたき出し、天皇賞春への切符を手にした。そして、武豊騎手は、40年連続JRA重賞制覇を達成しただけではなく、このレース歴代単独トップ9勝目を挙げた。一方の中京でも歴史的記録が生まれた。愛知杯