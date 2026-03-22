森永製菓は、2026年3月17日から期間限定で、「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションしたお菓子を販売しています。コラボのお菓子は全部で4種類森永製菓定番のブランドから、コメダ珈琲店の人気スイーツを再現したお菓子が新登場しました。「クロネージュ」をイメージした小枝とミニエンゼルパイ、「シロノワール」をイメージしたクッキー。そして、コメダ珈琲店のお店に行っても味わうことができない、このコラボレーション限