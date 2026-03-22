新潟市の使われていない空き店舗などを活用する新たな事業。その第一号となる施設がお披露目されました。キーワードは新潟の特産品のお米です。 元理髪店だった建物 リポート「築100年を超える、もともと理髪店だったという建物。もともとあった鏡。趣のある窓もそのまま残されています」 新施設「米草堂（こめそうどう）」 オープンを控える、その名も「米草堂」。 新潟市中央区花町に設けら