Bリーグは3月22日、愛媛オレンジバイキングスが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」への出場を決めたことを発表した。 同日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2第26節で、愛媛はライジングゼファー福岡と対戦。シャキール・ハインズを中心にオフェンスを展開し、47－44と3点リードで前半を折り返す。第3クォーターで一気に点