今日（22日）未明、香川県三豊市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察では遺体はこの家に住む58歳の男性ではないかとみて調べを進めています。 今日午前4時頃、香川県三豊市仁尾の木下譲（きのした・ゆずる）さんの家から火が出ていると119番通報がありました。消防が消火にあたり約7時間後、木造平屋建ての木下さんの住宅約245平方メートルが全焼、隣接する納屋の一部を焼いて鎮火しま