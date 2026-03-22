浦和レッズは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でFC町田ゼルビアと本拠地の埼玉スタジアム2002で対戦。１−２で敗れた。26分に望月ヘンリー海輝に先制点を奪われた浦和は、55分にマテウス・サヴィオの得点で追いつく。しかし、81分に根本健太がエリア内で相馬勇紀を倒して与えたPKで再び被弾。３万4782人の観客の前で町田に屈した。これで３連敗となった浦和。試合後、マチェイ・スコルジャ監督はフラッ