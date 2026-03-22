［J１百年構想リーグ第８節］東京V ０(４PK２)０ FC東京／３月22日／味の素スタジアムFC東京は前半、相手に主導権を握られ、ボールを支配しながらも放ったシュートはわずかに１本。後半に持ち直したものの、スコアレスで迎えたPK戦で敗れてダービーを落とした。３月22日に行なわれたJ１百年構想リーグEASTの第８節。２位のFC東京は東京ヴェルディにPK戦で敗れ、首位鹿島との勝点差は６に開いた。“緑”には負けられない。試合