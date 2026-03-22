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■3月23日～27日の決算発表銘柄(予定) ● 3月23日――――――――――――2銘柄発表予定 大光 [東Ｓ] コーセル [東Ｐ] ● 3月24日―――――――――――― 発表予定の企業はございません。 ● 3月25日―――――――