毛ガニの水揚げ量日本一を誇るオホーツクの枝幸町で、「毛がにまつり」が開かれ、多くの来場者で賑わいました。ことしで3回目となった枝幸町の「毛がにまつり」は最盛期を迎えた漁期に合わせて開かれました。大きな釜でゆであがった新鮮な毛ガニが販売されたほか、毛ガニ汁が無料でふるまわれました。（来場者）「うまい、めっちゃおいしい」（来場者）「おいしい」会場ではおよそ3000人が旬の味を堪能するなど、活気に満ち