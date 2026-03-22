フランスメディアのＲＦＩはこのほど、中国当局が外来観光客の誘致やクルーズ船関連事業の育成に注力していることを紹介する記事を発表した。消費拡大により、不動産危機以来低迷している経済を立て直す意図があるという。中国商務部はこのほど、他の政府8部門と共同で、一連の関連政策措置を打ち出した。中国大陸部を訪れた外来観光客（外国人および香港・マカオ・台湾人）への売上促進を目指すもので、ビザ関連の利便化、対外マ