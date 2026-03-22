22日（日）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、セッターの舩倉拓登（30）が2025-26シーズンをもって現役を引退すると発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 大阪府出身の舩倉は専修大学を卒業後、2018年に大同特殊鋼レッドスター（現・大同特殊鋼知多レッドスター）へ入団。在籍8季目となった今シーズンは、Vリーグ男子のレギュラ&