ロシアがアメリカに対し、ウクライナへの支援を打ち切ればイランへの情報共有を停止することを提案していたと報じています。【映像】攻撃を受けた現地の様子アメリカのニュースサイト「ポリティコ」は20日、関係者の話として、ロシアはアメリカがウクライナへの情報提供を停止すれば、ロシアもイランに対し中東でのアメリカ軍の位置などの情報共有を停止するという交換条件を提示したと報じました。アメリカはこの提案を拒否し