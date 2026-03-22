長崎日大に勝利し、引き揚げる菰田（中央）ら山梨学院ナイン＝甲子園先手を取った山梨学院が逃げ切った。一回に菰田のソロ本塁打を皮切りに菅原の適時打、スクイズなどで一挙5得点。先発の渡部が6回0/3を3安打1失点にまとめ、七回2死から登板した3番手の木田が反撃を無安打で封じた。長崎日大は守備の乱れが響いた。1―5の七回に鶴山の2点打など4安打を集め食い下がったが、及ばなかった。