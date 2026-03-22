◇明治安田J1百年構想リーグ第8節横浜M5―0川崎F（2026年3月22日MUFG国立）横浜F・マリノスのMF遠野大弥（27）が川崎フロンターレ戦で負傷交代した。前半終了間際にドリブルしていた際に倒れて担架で運び出された。大島監督は試合後の会見で「去年のケガが再発したと聞いている」と説明。「本人が一番辛いと思う。あの素晴らしいプレー、あの笑顔を見られるように全員でサポートしていきたい」と語った。確定診断で