【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ政権は２０日、名門ハーバード大が公民権法に反してユダヤ人やイスラエル出身の学生への差別を助長したとして連邦地裁に提訴した。訴状によると、パレスチナ自治区ガザで戦闘が激化した２０２３年以降、同大がイスラエルに抗議する学生デモを黙認し、処罰しなかったとしている。同大には連邦政府からの助成金を受け取る資格がないとし、約２６億ドル（約４１００億円）の返還を求めた。