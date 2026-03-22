群馬県上野村の山火事は1日以上たっても鎮火せず、あすも消火活動が続けられます。【映像】避難した人の声消防などによりますと、上野村の山火事は午前11時半の時点できのう夜の2倍以上となる、およそ51ヘクタールが燃えました。きょうは早朝から消防と自衛隊がヘリコプター4機で消火活動を行っていますが、鎮火には至っていません。避難した人「消防士が迎えに来てくれて。すぐ出てくださいって言われて」「ここまで（火が