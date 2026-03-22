“最恐女王”はアイスバスに入っても余裕のリアクション？ 米マット屈指の人気パワーカップルが公開したほっこり動画にファンが癒されている。【映像】“最恐”美女、キンキン氷水風呂にチャレンジWWE女子スーパースターのリア・リプリーと、パートナーのバディ・マシューズがインスタグラムを更新。夫婦で“水風呂耐久チャレンジ”に挑む動画を公開した。映像では、トレーニング後のリカバリーとして知られるアイスバス（冷