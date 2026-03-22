京セラドームでオープン戦プロ野球のオープン戦が22日に行われ、京セラドームではオリックスと阪神が対戦。オリックスは球団の垣根を越えて、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」のメンバーに感謝の花束を贈った。中央にいるのは優勝したベネズエラ代表のマチャド。若月健矢、宮城大弥、曽谷龍平の侍ジャパンメンバーとともに花束を手に笑みを浮かべている。オリックスがWBC出場選手を労った場