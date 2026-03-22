「災害に対する備え」はとても大事なこと。しかし、普段からどれだけ準備をしてあるか、というのはなかなか個人差が大きい。 まったく何もしていない！という人もいれば、防災用持ち出し袋や水・食料、ポタ電などをしっかり備えている人もいるだろう。例えば、筆者は基本的に「気が小さい＋サバイバル耐性が低い」ので、わりと事前に備えておきたいと考える性格だ。 とはいっても、ストックを備えておく場所をわざわざ空けて