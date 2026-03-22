震災の影響で少子化が進み、来年度から統合される輪島市の小学校で、在校生らが参加したお別れの会が開かれました。お別れの会が開かれたのは、3月いっぱいで閉校する、輪島市の三井小学校。来年度から、三井小学校を含む市内6つの小学校が統合し、輪島小学校として新たなスタートを切ります。22日は、在校生7人をはじめ、多くの卒業生が参加。当時の卒業写真を懐かしむ様子が見られたほか、校名が書かれたプレートは