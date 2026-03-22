飼い主さんのケーキ作りを見守っている猫さん。初めて見るケーキ作りに、戸惑っている様子だったとのことです。動画は46万回以上も再生され、「すんごい傾げてますね首」「ものす～ごく、一生懸命に考えてて可愛い」とのコメントが集まっています。 【動画：猫が初めて見る『ケーキ作り』に……可愛すぎる『リアクション』】 ケーキ作りを見学中 Instagramアカウント「ご飯と猫」さまに登場した