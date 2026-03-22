202万回表示され10万以上の「いいね」を獲得しているのは、透明のケースに入った猫の姿。思わず目を疑うような“ありえない”姿に、視聴者からは「3Dラテアートなこむぎちゃん」「WWWカップケーキ」などのコメントが集まっています。 【写真：『小さな透明のケース』にネコが入った結果…思わず目を疑う『衝撃の光景』】 なんでも入るこむぎちゃん X（旧Twitter）アカウント「✳︎なごみ処