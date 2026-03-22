22日午前、福岡市中央区の住宅で、男性が男に刃物のようなもので刺される事件がありました。警察は、殺人未遂容疑で男の行方を追っています。警察によりますと、22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で「左脇腹を刺された。」と男性から119番通報がありました。刺されたのは、筑紫野市に住む建築業の男性（27）で福岡市内の病院に搬送されましたが、全治1か月の重傷です。男性を刺した男は、刃物のようなものを持ったまま逃走して