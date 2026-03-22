各地域で第7節の全試合が行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節が3月21日、22日に行われた。最新の順位表が更新され、各グループの上位や下位の動向が明らかになっている。順位表や試合結果を受けて、SNSでは特定のチームの強さやグループの混戦模様に注目が集まった。EAST-Aでは、ベガルタ仙台が退場者を早々に出したモンテディオ山形に1-0で勝利し、首位をキープした。また、ブラウブリッツ秋田が勝ち点差1で2位、湘南